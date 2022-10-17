Шесть человек погибли в ДТП в Бразилии – СМИ

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Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате аварии четырех автомобилей в районе бразильского туристического города Оуру-Прету. Об этом сообщает портал G1.

Еще восемь были госпитализированы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

В спасательных службах пояснили, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения при обгоне. Движение по федеральной трассе, где произошла авария, приостановлено.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и 45 пострадали в результате аварии с участием туристического автобуса на западе Турции. Авария произошла в провинции Бурса на трассе Инегель – Доманич, автобус по неустановленным причинам вылетел с дороги.

До этого 25 человек пострадали при столкновении междугороднего автобуса с грузовиком на трассе D-650 в турецкой Сакарье.

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