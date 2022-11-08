Семь человек погибли в ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Турции – СМИ

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Семь человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и двух грузовиков в турецкой провинции Агры. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что после столкновения с большегрузами пассажирский автобус загорелся. В настоящее время пожар ликвидирован.

"В автобусе находился 21 человек. 7 человек погибли, 18 человек получили ранения, двое из них тяжело ранены", – говорится в сообщении.

К месту ДТП были переброшены 10 автомобилей скорой помощи. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Также сообщается, что раненых посетил губернатор Агры Осман Варол.

Один из пострадавших, находившихся в момент аварии в автобусе, сообщил агентству, что до сих пор не может оправиться от шока. По его словам, у автобуса "взорвались тормоза", после чего он врезался в один из грузовиков.

"Мы разбили окна камнем и вышли на улицу, вызвали скорую помощь. <...> Все пытались спастись. Когда он загорелся, никто снаружи не мог подойти к автобусу", – сказал он.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате аварии с микроавтобусом в турецком городе Самсун. Водитель транспортного средства потерял управление, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.



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