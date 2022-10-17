01:39Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции – СМИ
Фото: depositphotos/zimmytws
Восемь человек пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса в турецком городе Самсун. Об этом сообщил телеканал Habertürk.
По информации телеканала, водитель микроавтобуса потерял управление, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
Как уточняется, пострадавших госпитализировали.
Ранее семь человек погибли и десять пострадали в результате ДТП в турецком городе Сивас. Авария произошла на шоссе Сивас – Малатья. Прибывшие на место представители экстренных служб после долгих усилий смогли вытащить застрявших в микроавтобусе людей. Они были доставлены в медицинские учреждения Кангала и Сиваса.
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