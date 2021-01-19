Ребенок насмерть обварился кипятком на Алтае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после гибели двухлетнего ребенка от ожогов. Об сообщается на официальном сайте ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – уточнили в СК.

Согласно версии следствия, ребенок опрокинул на себя таз с горячей водой и получил ожоги 50% кожи. Мать девочки обратилась в скорую только на следующий день, и прибывшие на вызов медики констатировали смерть пострадавшей.

На данный момент расследование трагедии продолжается. Известно, что женщина в одиночку воспитывала четверых детей.

Накануне сообщалось о возбуждении уголовно дела в отношении жительницы Сальского района Ростовской области. Ее подозревают в убийстве новорожденной внучки. Женщина уже признала свою вину.

