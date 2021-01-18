В Ростовской области женщину подозревают в убийстве новорожденного внука

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сальского района Ростовской области. По данным правоохранителей, она утопила в ведре внука, сообщается на сайте Следственного управления.

"[Женщина] обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", – указано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая 4 января 2021 года приняла роды у своей 23-летней дочери. Затем женщина опустила ребенка в ведро с водой, после чего захоронила его на своем земельном участке, отметили в СК.

На данный момент обвиняемая находится под стражей. Она признала свою вину в преступлении. Ход расследования отслеживает региональная прокуратура.

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