Домашняя собака загрызла годовалого ребенка в Кузбассе

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Домашняя собака насмерть загрызла годовалую девочку в Кемеровской области, сообщает региональное управление СК.

Трагедия произошла 31 декабря. По данным следствия, 40-летняя женщина в канун Нового года приехала вместе с маленькой дочерью в гости к своим родителям, которые проживали в частном доме в Кемеровском районе вместе с собакой крупной породы. Когда девочка осталась в доме с бабушкой, собака вырвалась из комнаты и нанесла ей несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что после этого хозяин дома убил собаку.

"В ходе предварительного следствия установлено, что семья характеризуется положительно. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, проявляла ли ранее собака агрессию, что позволит следствию сделать вывод о том, принимались ли хозяином необходимые меры для безопасного нахождения детей в доме", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в феврале 2020 года жертвой двух домашних собак стал новорожденный ребенок. Немецкая овчарка и ротвейлер искусали девочку, оставленную матерью в кроватке. Вернувшись, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела. Ребенка доставили в больницу, однако на следующий день девочка скончалась.