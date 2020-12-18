Дело о халатности завели после того, как животные в Ухте загрызли женщину

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Уголовное дело о халатности возбудили в республике Коми после того, как жительницу Ухты насмерть загрызли животные. Об этом сообщает РИА Новости.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по факту смерти жительницы Ухты в результате нападения животных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", – уточнили в региональном следственном управлении.

По данным следствия, тело 46-летней женщины было обнаружено на улице Железнодорожной в Ухте. На нем были следы нападения животных. С места происшествия также госпитализировали 53-летнего мужчину.

Предварительные данные диагностики показали, что женщина скончалась от массивной кровопотери.

Представители правоохранительных органов установили, что должностные лица ненадлежащим образом выполняли обязанности по отлову животных. Сейчас обстоятельства трагедии устанавливаются, определяется круг виновных.

В феврале 2020 года жертвой животных стал новорожденный ребенок. Две домашние собаки загрызли месячную девочку.

