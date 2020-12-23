В Астрахани вынесли приговор политику Морозовой, замуровавшей сына в бетон

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Астраханский областной суд признал общественного и политического деятеля Галину Морозову виновной в убийстве 12-летнего сына, сообщает ТАСС.

56-летнюю Морозову приговорили к 14 годам колонии общего режима за убийство малолетнего.

Ранее женщина призналась в убийстве своего ребенка. Его тело обнаружили замурованным в бетон.

Морозова является членом экспертного совета по стратегии социально-экономического развития Астраханской области при губернаторе региона. В 2019 году она выдвигала свою кандидатуру на выборы губернатора, но зарегистрировать ее отказались.

4 марта 2020 года 12-летний мальчик не вернулся домой после прогулки. Его поисками более трех месяцев занималась полиция.

19 июня ребенок был найден мертвым. По версии следствия, мальчика убила мать ударом гантели по голове. После этого тело ребенка было забетонировано в подвале дома.