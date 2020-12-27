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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тела мужчины и двоих детей нашли в Башкирии. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства их гибели, сообщает сайт регионального СК.
Информация о случившемся поступила в полицию 26 декабря. По предварительным данным, мужчина поссорился с супругой и уехал в неизвестном направлении на своей машине с 6-летним сыном и годовалой дочерью.
Через несколько часов тела были найдены в автомобиле в Давлекановском районе Башкирии. Отмечалось, что на трупах не было зафиксировано видимых телесных повреждений.
"По предварительной версии следствия, отец совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью", – пояснили в СК.
Сейчас на месте работают следователи. Производится опрос свидетелей и членов семьи потерпевших.
Ранее тела четырех человек с признаками отравления угарным газом обнаружили в одном из домов города Иванова. Среди погибших также были два ребенка.
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