Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Иванове

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Тела четырех человек, в том числе двух детей, с признаками отравления угарным газом обнаружены в одном из домов города Иваново, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Инцидент поизошел в квартире одного из домов по улице Калинцева. Там нашли тела двух взрослых, 15-летней девушки и 5-летнего мальчика.

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Сейчас изымается газовое оборудование и документация, решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз и иных необходимых экспертных исследований.

Ранее пять человек погибли от отравления бытовым газом в поселке под Оренбургом. Тела обнаружили в квартире в доме по улице Светская.