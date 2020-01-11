Двое детей и трое взрослых отравились угарным газом в Самаре

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В Самаре пять человек отравились угарным газом. Об этом информирует "Газета.ру".

Утечка произошла в одном из домов на Гвардейской улице. Предполагается, что инцидент возник из-за неисправности оборудования.

Отмечается, что дымоотводящий рукав не соответствовал диаметру дымохода.

В результате происшествия были госпитализированы с признаками отравления двое детей и трое взрослых. Медики сообщают, что в настоящее время состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что более 40 человек отравились газом в нижегородской школе. Выброс произошел на газораспределительной станции вблизи Вадской районной школы.