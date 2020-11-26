Два человека погибли от отравления угарным газом в Мытищах

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СК выясняет обстоятельства смерти двух человек в городском округе Мытищи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК РФ по области Ольгу Врадий.

Она рассказала, что 25 ноября в бытовке на участке в деревне Хлябовобыли обнаружены тела мужчины и женщины.

"В ходе осмотра места в бытовке обнаружен работающий в нарушение эксплуатационных норм газовый обогреватель. По предварительным данным эксперта, смерть двух человек наступила в результате отравления угарным газом", – сказала Врадий.

Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу, добавила она.

Ранее под Саратовом один человек погиб и трое пострадали после отравления угарным газом. Пострадавших обнаружили родственники. По данным Следственного комитета, инцидент произошел в квартире дома в поселке Осиновском Марксовского района Саратовской области.