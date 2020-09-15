Один человек погиб и трое пострадали от отравления угарным газом под Саратовом

06:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб после отравления угарным газом под Саратовом. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Следственного комитета, инцидент случился вечером 14 сентября в квартире дома в поселке Осиновский Марксовского района Саратовской области. Прибывшие на место происшествия работники медицинских служб констатировали смерть 86-летней женщины.
Кроме того, из квартиры были госпитализированы 61-летняя женщина, ее 41-летняя дочь и 7-летняя внучка. Отмечается, что пострадавших обнаружили родственники.
На месте происшествия работают сотрудники СК. По факту случившегося начата проверка.
"По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать отравление продуктами горения. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в пресс-службе СК.
В частности, в ближайшее время будет проведено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти женщины. По результатам проверок следователи примут решение о дальнейшем ходе расследования.
Ранее двое детей и трое взрослых отравились угарным газом в Самаре. Все пострадавшие были госпитализированы.
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