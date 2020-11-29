Фото: СК РФ

Пять человек погибли от отравления бытовым газом в поселке под Оренбургом. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

По данным СК, накануне вечером в квартире в доме по улице Светская были обнаружены тела четверых жителей Домбаровского района и одного жителя Оренбурга в возрасте от 26 до 50 лет без телесных повреждений.

"Данные граждане осуществляли ремонтно-строительные работы по найму, проживали в съемной квартире. Следственными органами СК РФ по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи, криминалисты и судебно-медициский эксперт находятся на месте происшествия для опроса соседей и уточнения всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что два человека погибли от отравления угарным газом в Мытищах. Тела были обнаружены 25 ноября в бытовке на участке в деревне Хлябово. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу.

