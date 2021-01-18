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Происшествия

18:18

Житель Сарова обварился кипятком, спасая семью из затопленной квартиры

регионы происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Сарова обварился кипятком, когда спасал жену и ребенка из затопленной кипятком квартиры, сообщают "Вести.ру".

По мнению сотрудников управляющей компании, ЧП могло произойти из-за самовольной замены труб жильцами.

Инцидент произошел на прошлой неделе. После отключения счетчика горячего водоснабжения в двухкомнатную квартиру хлынул кипяток. Глава семьи вынес жену и сына в подъезд, после собрал им теплые вещи и добрался до шкафа с документами. Мужчина получил ожоги ног второй и третьей степени.

Состояние потерпевшего оценят специалисты Нижегородского ожогового центра, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее специалисты детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского вылечили трехлетнюю девочку с ожогами лица, нижней губы, рта и пищевода. По словам родителей, ребенок взял со стола чайник и сделал глоток прямо из носика. Вероятно, девочка повторила за кем-то из родителей, не зная, что в емкости находится кипяток.

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