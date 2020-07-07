Столичные врачи вылечили трехлетнюю девочку с ожогами, выпившую кипяток

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Специалисты детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского вылечили трехлетнюю девочку с ожогами лица, нижней губы, рта и пищевода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

"По словам родителей, ребенок взял со стола чайник и сделал глоток прямо из носика. Вероятно, девочка повторила за кем-то из родителей, не зная, что в емкости находится кипяток. Комбустиологи – специалисты по лечению ожогов – обнаружили у ребенка термический ожог первой-второй степени лица, нижней губы, ротовой полости, а торакальные хирурги – ожог первой-второй степени верхней трети пищевода", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что первые три дня девочка не могла нормально глотать, ее кормили через зонд. После лечения ожогов, которые были снаружи, ребенку сделали рентген-контрастное исследование для исключения сужения, скопления жидкости, прободения в области пищевода.

Малышке назначили медикаментозное лечение, а также щадящую диету.

"Девочка уверено шла на поправку – через 10 дней малышку выписали домой", – подчеркнули в Депздраве.

Ранее сообщалось, что врачи детской больницы скорой помощи в Томске спасли трехлетнего ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик. Хирурги извлекли посторонние предметы с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита. Отмечается, что родители вовремя обратились к врачам, заметив у ребенка боли в животе. Благодаря этому удалось избежать возможных тяжелых последствий.