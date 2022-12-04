ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов произошло на Люблинской улице

Фото: телеграм-канал ''Дептранс. Оперативно''

Движение в районе Люблинской улицы в столице затруднено из-за ДТП с легковым автомобилем. Об этом Дептранс Москвы предупредил в своем телеграм-канале.

"На Люблинской улице в районе дома №153 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов. <...> Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда", – сообщается в публикации.

Ранее пешехода сбили на Профсоюзной улице в Москве. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

До этого ДТП с участием пешехода произошло на на Красноярской улице в Москве. Авария случилась в районе дома № 9. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, водитель ехал на высокой скорости и не притормозил перед пешеходным переходом.

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