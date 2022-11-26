Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель сбил пешехода на Профсоюзной улице на юго-западе столицы, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Авария произошла в районе дома 91. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и оказался под колесами проезжающего автомобиля.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы столицы. Выясняются все детали случившегося.

Из-за ДТП также автомобилистам пока в сторону улицы Генерала Антонова доступны только две из четырех полос.

Ранее ДТП с участием пешехода произошло на на Красноярской улице в Москве. Авария случилась в районе дома № 9. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, водитель ехал на высокой скорости и не притормозил перед пешеходным переходом.

До этого в Сургуте женщина за рулем внедорожника сбила детей, качавшихся на качелях. По ее словам, она перепутала педали, когда сдавала назад.



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