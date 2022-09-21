Сход вагонов пассажирского поезда произошел в Мурманской области

14:12
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Пять вагонов пассажирского поезда № 21 Мурманск – Санкт-Петербург сошли с рельсов в Мурманской области. Об этом сообщило МЧС по региону на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"21 сентября в 13:00 в МЧС поступила информация о том, что в районе перегона станций Куна и Ягельный бор сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда № 21", – говорится в публикации ведомства.
По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиры пересаживаются в головные вагоны.
На место уже отправлены силы территориальной подсистемы РСЧС – 57 человек и 13 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.
Ранее пятнадцать пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Мегино-Хангаласском районе Якутии. Инцидент произошел в 76-ти километрах от населенного пункта Нижний Бестях. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.
Из-за схода вагонов произошла задержка пассажирского поезда сообщением Благовещенск – Нижний Бестях. Пассажиров перевезли до места назначения на двух автобусах.
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