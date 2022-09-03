15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Якутии

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Пятнадцать пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Мегино-Хангаласском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в 76-ти километрах от населенного пункта Нижний Бестях. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

"Имеется повреждение путей на протяжении 300 метров. Всего в составе 53 вагона, порожние, состав поезда два человека", – говорится в сообщении.

Из-за схода вагонов произошла задержка пассажирского поезда сообщением Благовещенск – Нижний Бестях. В ведомстве уточнили, что пассажиры будут перевезены до места назначения на двух автобусах.

Ранее сообщалось, что 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области из-за двух мужчин, воровавших металлолом. Один из них погиб. Злоумышленники сбрасывали металлолом по ходу движения поезда, в результате кусок металла попал под колесную пару, что и привело ЧП.

До этого восемь вагонов с углем сошли с рельсов на станции Чернореченская в Красноярском крае. Пострадавших и угрозы экологии не было.