Под Тулой поезд сошел с рельсов из-за воровавших металлолом мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Тульской области 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за двух мужчин, воровавших металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"Сегодня около 15:20, на участке Узловая-3 – Жданка в Тульской области произошел сход 12 вагонов грузового поезда. Вероятная причина – действия третьих лиц при хищении металла из грузового поезда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из двух злоумышленников погиб. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, злоумышленники сбрасывали металлолом по ходу движения поезда, в результате кусок металла попал под колесную пару, что и привело ЧП.

Как отметили в пресс-службе ведомства, по данному факту организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств случившегося и оценки ущерба.

Из-за схода вагонов движение было временно приостановлено, задерживались несколько пассажирских поездов. Позже были подготовлены альтернативные маршруты, исключающие остановки на участке Узловая-3 – Жданка. Сейчас там идут восстановительные работы.

Ранее в Красноярском крае восемь вагонов с углем сошли с рельсов на станции Чернореченская. В результате никто не пострадал, угрозы для экологии не было.

