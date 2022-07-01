Уголовное дело возбудили из-за схода 19 вагонов грузового поезда в Амурской области

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Следователи возбудили уголовное дело из-за схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда на перегоне Сгибеево - Большая Омутная в Амурской области, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

По данным следствия, на перегоне Сгибеево – Большая Омутная Забайкальской железной дороги 29 июня произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Из-за аварии был перекрыт Транссиб. Несколько поездов были задержаны.

Также в результате происшествия повреждено 600 метров первого главного пути, восемь вагонов повреждены в объеме текущего отцепочного ремонта, 11 вагонов – в объеме деповского ремонта, также повреждена одна опора линии электропередачи.

В ведомстве добавили что ОАО РЖД причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Ранее около 50 человек пострадали в результате столкновения локомотива со стоявшим пассажирским поездом недалеко от словацкого города Жилина. На место происшествия тогда выезжал министр транспорта Словакии Андрей Долежал.

До этого региональный поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен в Германии. По данным СМИ, опрокинулись несколько вагонов. В результате происшествия не менее трех человек погибли, еще около 60 пострадали.

