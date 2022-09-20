Поезд насмерть сбил мужчину в районе станции Подольск Курского направления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезд Санкт-Петербург – Адлер насмерть сбил мужчину в районе станции Подольск Курского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба транспортного управления МВД по ЦФО.

"Сегодня в 05:20 в районе станции Подольск Курского направления Московской железной дороги пассажирским поездом сообщением Санкт-Петербург – Адлер смертельно травмирован мужчина", – говорится в материале.

Отмечается, что на место происшествия выехали полицейские и сотрудники Следственного комитета. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

"Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железной дороги", – добавили в МВД.

Ранее на перегоне станций Чайка – Вторая Речка во Владивостоке электричка сбила троих несовершеннолетних, которые шли вдоль железнодорожных путей. В результате происшествия 12-летняя девочка скончалась на месте. Двое подростков были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшеем по неосторожности смерть человека.

