Электричка сбила трех подростков во Владивостоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На перегоне станций Чайка – Вторая Речка во Владивостоке электричка сбила троих несовершеннолетних, которые шли вдоль железнодорожных путей. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

В результате происшествия 12-летняя девочка скончалась на месте. Двое подростков были доставлены в больницу. Отмечается, угрозы их жизни нет.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что женщина с грудным ребенком попала под колеса электрички в Московской области. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел на перегоне станции "63 км – Шевлягино".

До этого сообщалось, что мужчина погиб под колесами поезда "Сапсан", который следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Инцидент произошел на станции Межево.

Электричка сбила двух человек в районе станции Электрозаводская Рязанского направления МЖД. Мужчину госпитализировали, женщина скончалась на месте.

