Поезд сбил подростка на железнодорожной станции во Владивостоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезд сбил 14-летнего подростка на железнодорожной станции во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

"Машинист электропоезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но избежать наезда на несовершеннолетнего не удалось", – говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу. Проверку по факту происшествия начала транспортная полиция региона.

По данным ведомства, инцидент произошел из-за того, что подросток нарушил меры личной безопасности на объекте железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб под колесами поезда "Сапсан", который следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Инцидент произошел на станции Межево.

До этого электричка сбила двух человек в районе станции Электрозаводская Рязанского направления МЖД. Мужчину госпитализировали, женщина скончалась на месте.