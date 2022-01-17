В Красноярском крае спасли спавшего под поездом мужчину

16:41
Фото: УТ МВД России по СФО
В Красноярском крае пьяный мужчина заснул на железнодорожных путях в 18-градусный мороз. Его не разбудил даже проезжающий над ним поезд, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
Инцидент произошел на перегоне Красноярск – Абакан. О нем стало известно после того, как машинист одного из поездов применил экстренное торможение.
"После остановки состава транспортные полицейские и работники поездной бригады обнаружили под вторым вагоном поезда спящего мужчину. Из-за сильного алкогольного опьянения он не мог самостоятельно двигаться, разговаривать и не воспринимал происходящее вокруг", – говорится в сообщении.
Мужчину обследовали на наличие у него травм, а затем вытащили из-под состава. Медики больницы, куда госпитализировали мужчину, диагностировали у него ушибы. Как выяснили правоохранители, он распивал со своим знакомым алкогольные напитки, после чего направился на станцию, чтобы встретить другого товарища.
В пресс-службе отметили, что житель региона мог погибнуть от переохлаждения, если бы не своевременная помощь: в ночь температура воздуха там опустилась до -18 градусов.
19 декабря "Сапсан", который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел на станции Межево. По данному факту проверку начал Следственный комитет.
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