При обрушении части жилого дома в Нижневартовске образовался серьезный завал

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На месте обрушения жилого дома в Нижневартовске образовался серьезный завал, ситуация непростая, рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

По словам министра, сначала спасателям нужно разбирать крышу, а затем поэтапно спускаться вниз к основному завалу.

"И после этого будем извлекать тех, кто там может быть", – приводит его слова ТАСС.

На месте также работают кинологи. Куренков добавил, что при разборе завалов постоянно проводятся минуты тишины.

4 декабря в пятиэтажном жилом доме на улице Мира в Нижневартовске прогремел взрыв. Часть здания обрушилась. Причиной трагедии стала разгерметизация газового баллона, который хранился в квартире на втором этаже.

По последним данным, в результате ЧП погибли шесть человек. Еще пятеро были госпитализированы. Двое из них находятся в реанимации с ожогами 90% тела. Данных пациентов бортом санавиации доставили в больницу Сургута.



В МЧС рассказали, что мороз осложняет поисковые работы на месте ЧП в Нижневартовске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!