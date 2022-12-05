Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела

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Двое пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске получили ожоги порядка 90% тела, их перевезли в Сургут силами санавиации, сообщил глава Депздрава Югры Алексей Добровольский.

"Два пациента 72 и 76 лет с ожогами более 85–90% общей поверхности тела <...> перевезены в ожоговый центр в Сургут, там продолжают лечение в реанимации", – приводит его слова РИА Новости.

В ходе экстренного заседания с участием губернатора ХМАО Натальи Комаровой Добровольский уточнил, что на стационарном лечении в Нижневартовске находятся две пациентки: 45-летняя женщина и 19-летняя девушка – мама и дочь.

Состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой, она находится в реанимации с ожогами нижних конечностей и черепно-мозговой травмой. У ее дочери состояние ближе к удовлетворительному.

Еще одной пострадавшей с ушибами верхних конечностей и лица помощь оказана амбулаторно, уточнил Добровольский. Также, по его словам, у одной из жительниц дома произошел гипертонический криз, ее госпитализировали в кардиологическое отделение.

В воскресенье в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске произошел взрыв газа. По последним данным, погибли шесть человек. Причиной трагедии могла стать неправильная эксплуатация газового баллона.

В Нижневартовске введен режим ЧС муниципального характера. В город вылетел глава МЧС России Александр Куренков. В настоящее время спасательная бригада продолжает разбирать завалы на месте обрушения дома.



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