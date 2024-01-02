Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 18:57

Происшествия

Перебои с электричеством начались в Нью-Йорке после взрывов – СМИ

Фото: 123RF/renka1

На острове Рузвельта в центре Нью-Йорка наблюдаются перебои с электричеством после серии взрывов. Об этом сообщает ABC7.

Проблемы с энергоснабжением заметили в зданиях на Ривер-роуд к югу от моста. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Данные о пострадавших среди местного населения уточняются.

Между тем генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил "России 24", что ведомство не получало данных о пострадавших россиянах. Он заверил, что российская сторона внимательно следит за обстановкой в городе после произошедшего.

Ранее местные жители сообщили о трех взрывах, из-за которых затряслись дома. Инцидент произошел по адресу: 580 Мэйн Стрит – к югу от моста на Рузвельт Айленд. Однако прибывшие на место пожарные не обнаружили признаков взрывов.

Читайте также

происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика