Перебои с электричеством начались в Нью-Йорке после взрывов – СМИ

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На острове Рузвельта в центре Нью-Йорка наблюдаются перебои с электричеством после серии взрывов. Об этом сообщает ABC7.

Проблемы с энергоснабжением заметили в зданиях на Ривер-роуд к югу от моста. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Данные о пострадавших среди местного населения уточняются.

Между тем генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил "России 24", что ведомство не получало данных о пострадавших россиянах. Он заверил, что российская сторона внимательно следит за обстановкой в городе после произошедшего.

Ранее местные жители сообщили о трех взрывах, из-за которых затряслись дома. Инцидент произошел по адресу: 580 Мэйн Стрит – к югу от моста на Рузвельт Айленд. Однако прибывшие на место пожарные не обнаружили признаков взрывов.

