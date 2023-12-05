Мощный взрыв прогремел в жилом доме в американском штате Вирджиния

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Сильный взрыв прогремел в одном из жилых домов Арлингтона в американском штате Вирджиния при попытке полицейских проникнуть в здания для обыска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.

Отмечается, что взрыв произошел после того, как подозреваемый внутри дома произвел несколько выстрелов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают бригады пожарных.

В полиции добавили, что правоохранители получили легкие ранения в результате взрыва, никому из них госпитализация не потребовалась. О том, есть ли еще раненые и погибшие среди гражданских, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что на мосту через Ниагарский водопад возле границы США и Канады взорвалась машина. Позже стало известно, что в результате произошедшего погибли два человека, которые находились во взорвавшейся машине. Кроме того, один из пограничников получил различные травмы.

По информации СМИ, взорвавшийся автомобиль числился в угоне. Два человека, которые находились в этой машине, пытались на высокой скорости проехать через КПП и врезались в его конструкцию, что и привело к взрыву авто.

У здания МВД Турции произошел взрыв