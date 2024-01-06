Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 110 – СМИ

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Число жертв землетрясений в Японии выросло до 110. Об этом пишет Kyodo News.

Отмечается, что ранения в результате землетрясений получили 516 человек. Местные власти не могут подтвердить безопасность 211 человек. Кроме того, свыше 365 домов частично или полностью разрушены.

Добавляется, что сейчас без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света – более 23,9 тысячи домохозяйств.

В префектуре Исикава открыли 370 эвакуационных пунктов, эвакуировано более 31,4 тысячи человек. На месте работают 5 тысяч сотрудников сил самообороны.

Ранее сообщалось, что количество жертв серии землетрясений составляет 100 человек, а также, что по меньшей мере 464 человека получили травмы различной степени тяжести.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 850 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

Правительство Японии планирует направить 32,7 миллиона долларов на помощь пострадавшим от землетрясений в центральной части страны. Средства будут направлены на закупку товаров первой необходимости, в число которых входят питьевая вода, провизия, газовые плиты и топливо.

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