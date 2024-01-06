Количество погибших при землетрясениях в Японии увеличилось до 100

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Количество жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии уже шестой день, увеличилось до 100 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные местных властей.

Кроме того, по меньшей мере 464 человека получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы страны все еще не могут установить местонахождение 222 жителей.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 650 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

По последним данным, в результате серии землетрясений наибольший ущерб понесла префектура Исикава. Там в результате подземных толчков было разрушено более 250 домов.

Правительство Японии планирует направить 32,7 миллиона долларов на помощь пострадавшим от землетрясений в центральной части страны. Средства будут направлены на закупку товаров первой необходимости, в число которых входят питьевая вода, провизия, газовые плиты и топливо.