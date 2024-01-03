Метеорологи предупредили о радиационном тумане в Турции

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Метеорологи предупредили о накрывшем некоторые регионы Турции радиационном тумане. Водителям порекомендовали соблюдать осторожность на дорогах, сообщает телеканал Haber Global.

По словам экспертов, такой туман может привести к сбоям и авариями на наземном и воздушном транспорте.

"Из-за того, что Турция находится под влиянием высокого давления, особенно в местах, где нет осадков, поверхность земли и воздух вблизи поверхности охлаждаются из-за легкого течения ветра и ясного ночного неба. Здесь происходит обратное распределение температуры. Другими словами, на нижнем уровне воздух холодный, а с увеличением высоты температура повышается", – объяснил метеоролог Хюмейри Бетюль Акгюль.

Ранее в Турции из берегов вышли Эгейское и Средиземное моря, в результате чего затопило Измир и Анталью. Главное управление метеорологии и управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции выпустили предупреждение для 64 провинций. Оранжевый уровень объявили в 44 регионах страны, желтый – в 20.

Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

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