Дело возбудили после публикации видео с агрессивным вождением в Москве

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Следователи завели уголовное дело после публикации в Сети видео, на котором зафиксирован факт агрессивного вождения в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.

По информации ведомства, на одном из каналов в видеохостинге опубликовали кадры, на которых группа лиц агрессивно вели себя на дороге, нарушая тем самым правила дорожного движения (ПДД) в Москве. В связи с этим следователи завели уголовное дело по статье 267.1 УК РФ ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств").

Ведомством организован комплекс мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к данному инциденту.

Госавтоинспекция Москвы также начала проверку в связи с нарушением ПДД.

"В настоящее время сотрудниками столичной Госавтоинспекции принимаются все меры по установке личностей водителей и привлечению их к ответственности", – сказано в сообщении пресс-службы.

Видео под названием "Жесткие шашки по Москве!" разместил у себя в соцсетях автоблогер Гаджи Гаджиев. На кадрах видно, как молодые люди, находясь за рулем, перестраиваются на высокой скорости из одного ряда в другой, подвергая других участников движения опасности.

Ранее авария с 15 грузовыми и легковыми автомобилями произошла на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области. По некоторым данным, в результате аварии пострадали два человека. Из-за ДТП движение около села Старого Якушкина было приостановлено. Прокуратура Сергиевского района проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.



В ГИБДД проверят деятельность автоблогера Гаджи Гаджиева