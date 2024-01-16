Авария с 15 автомобилями парализовала движение на трассе в Самарской области

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Авария с 15 грузовыми и легковыми автомобилями произошла на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области, сообщает РИА Новости.

Транспортные средства столкнулись в 11:00 (10:00 по московскому времени) на 1129-м километре трассы М-5 "Урал". По некоторым данным, в результате аварии пострадали два человека.

Из-за ДТП движение около села Старого Якушкина приостановлено. Прокуратура Сергиевского района проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор района Вадим Поляков. Под его контролем принимаются меры по устранению последствий аварии и возобновлению движения.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом. По данным регионального управления ГИБДД, столкнулись грузовик и автобус, перевозивший рабочих ООО "Каркас монолит". Отмечается, что еще десять человек получили травмы.

Число пострадавших в ДТП в Новгородской области достигло 16