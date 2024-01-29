Пьяный водитель сбил троих человек на остановке в Лебедяни Липецкой области

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Пьяный водитель сбил троих человек на остановке в городе Лебедяни Липецкой области. Об этом региональный главк УМВД РФ сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По данным ведомства, водитель 1967 года рождения управлял автомобилем Kia Rio. В результате аварии пешеход 1971 года рождения погиб на месте, двоих госпитализировали с различными травмами.

Ранее Автомобиль "Нива" наехал на остановку общественного транспорта в Марьине в Москве. В результате пять человек получили травмы.

В прокуратуре сообщили, что за рулем автомобиля был 22-летний мужчина. По информации ведомства, он не справился с управлением и врезался в остановку.

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