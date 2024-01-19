Наехавшим на остановку с людьми в Марьине оказался 22-летний мужчина

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

За рулем наехавшего на остановку с людьми автомобиля "Нива" оказался 22-летний мужчина. Об этом в своем телеграм-канале рассказала столичная прокуратура.

Уточняется, что инцидентом, который произошел на Новочеркасском бульваре в Марьине, уже занялись в прокуратуре Юго-Восточного административного округа Москвы.

По информации ведомства, водитель "Нивы" не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, где находились пешеходы.

"В результате дорожной аварии в медицинские учреждения доставлено 5 пешеходов", – уточнили в прокуратуре.

По данным столичного Дептранса, погибших в результате ДТП нет, всех пострадавших доставили в больницы.

Инцидент произошел в пятницу, 19 января, возле корпуса 1 дома 20 на Новочеркасском бульваре. К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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