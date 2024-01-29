Режим ЧС ввели в семи поселениях Краснодарского края

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории семи поселений в Краснодарском крае. Там коммунальщики не смогли уложиться в сроки ремонта водовода, где произошла авария.

В выходные подключить коммуникации не получилось. Воду жителям привозят на машинах, уже доставили более 240 литров. Детские сады в зоне чрезвычайной ситуации не работают.

Вернуть водоснабжение обещают к концу дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.