Число жертв ДТП с автобусом хоккейной команды на Урале достигло четырех

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Четыре человека погибли в результате аварии с автобусом детской хоккейной команды на Урале. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Свердловской области.

"По информации МЧС Новоуральска, в результате ДТП на месте погибли 3 человека, которые ехали на легковом автомобиле. Еще один мужчина (тренер команды) умер в машине скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

До этого было известно о трех погибших в Свердловской области. ДТП произошло в районе 4-го километра подъезда к поселку Верх-Нейвинскому утром в понедельник, 29 января.

Как уточнил начальник ГУ МВД по региону Валерий Горелых, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. По его словам, автобус перевозил 18 детей возрастом 15–16 лет и их тренера.

В свою очередь, региональная прокуратура начала проверку по данному факту.

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