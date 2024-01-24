В МВД назвали предварительную причину ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

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Водитель рейсового автобуса выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов в Санкт-Петербурге из-за состояния здоровья. Об этом заявила пресс-служба регионального главка МВД РФ, передает РИА Новости.

Также в заявлении ведомства уточнили, что на данный момент на месте аварии находятся инспекторы ГИБДД, которые выясняют все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что пять человек получили травмы в результате выезда рейсового автобуса на тротуар в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них – один ребенок.



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