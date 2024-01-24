Пять пешеходов пострадали после выезда рейсового автобуса на тротуар в Петербурге

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Пять человек получили травмы в результате выезда рейсового автобуса на тротуар в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Авария произошла на улице Беринга в районе дома 38, уточнили там.

"Рейсовый автобус выехал на пешеходный тротуар, где находились пешеходы. По предварительным данным, пострадали пять человек", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок.

Ранее стало известно, что на внешней стороне 8-го километра МКАД (в районе развязки с Косинской эстакадой) машина наехала на препятствие и перевернулась.

До этого автомобиль въехал в мачту городского освещения, совершив наезд на человека. Авария произошла в Москве на Перовском шоссе в районе дома 10. Пешеход погиб, водитель и пассажир, находящийся в машине, получили травмы.

Несколько автомобилей столкнулись в районе 69-го км МКАД