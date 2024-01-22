Автомобиль перевернулся на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль наехал на препятствие и перевернулся на внешней стороне 8-го километра МКАД (в районе развязки с Косинской эстакадой). Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве уточнили, что оперативные службы города работают на месте. Информация о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются. Для движения доступны три полосы из пяти.

Ранее машина въехала в мачту городского освещения, совершив наезд на человека, в Москве на Перовском шоссе в районе дома 10. Пешеход погиб, водитель и пассажир автомобиля пострадали.

До этого водитель автомобиля такси сбил 10-летнюю девочку на улице Лобненской на севере Москвы. В результате произошедшего несовершеннолетней потребовалась помощь специалистов в медучреждении.

Несколько автомобилей столкнулись в районе 69-го км МКАД