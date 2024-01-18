Таксист сбил 10-летнюю девочку на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель автомобиля такси сбил 10-летнюю девочку на улице Лобненской на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в момент, когда девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате произошедшего несовершеннолетней потребовалась помощь специалистов в медучреждении.

"Прокуратура Северного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии и привлечение виновника к установленной законом ответственности", – говорится в сообщении ведомства.

До этого подросток пострадал в аварии с участием такси и минивэна на западе Москвы. Он находился в одном из автомобилей. В результате произошедшего 16-летнего пассажира госпитализировали.

