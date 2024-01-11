В Москве возбудили дело на водителя, сбившего поэта Рубинштейна

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Следователи завели уголовное дело на водителя, который наехал на своем автомобиле на журналиста и поэта Льва Рубинштейна на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС рассказали сотрудники полиции.

По словам правоохранителей, дело было заведено по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водителю может грозить наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Рубинштейн попал в ДТП утром 9 января. Журналист Игорь Иртеньев уточнил, что 76-летнего поэта доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского после того, как его сбила машина.

По информации СМИ, у Рубинштейна диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Его состояние якобы квалифицируется медиками как тяжелое и нестабильное.

