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09 января, 09:59

Происшествия

У Рубинштейна диагностировали черепно-мозговую травму и переломы после ДТП – СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

У российского поэта и журналиста Льва Рубинштейна диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Отмечается, что врачи уже провели Рубинштейну операцию. Его состояние якобы квалифицируется медиками как тяжелое и нестабильное. Однако источник уточнил, что специалисты зафиксировали также появившееся на фоне травм осложнение, а именно отек мозга.

Рубинштейн попал в ДТП утром 9 января. Журналист Игорь Иртеньев уточнил, что 76-летнего поэта доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского после того, как его сбила машина.

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