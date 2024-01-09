Поэт Рубинштейн находится в реанимации после ДТП

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Врачи оценивают состояние пострадавшего в ДТП поэта Льва Рубинштейна как тяжелое. Сейчас он находится в реанимации, рассказали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

"Состояние крайне тяжелое, находится в реанимации", – передает РИА Новости сообщение специалистов.

Об аварии стало известно рано утром 9 января. Поэт и журналист Игорь Иртеньев уточнил, что поэта доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского после того, как его сбила машина. Врачи сделали операцию Рубинштейну.

Поэту 76 лет, в 1970-е годы он стал одним из основоположников московского концептуализма, введя в использование свой особый жанр – стихи на карточках.



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