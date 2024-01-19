Пять человек пострадали после наезда авто на остановку с людьми в Марьине

Фото: телеграм-канал Mash

Пять человек получили травмы в результате наезда автомобиля "Нива" на остановку общественного транспорта в Марьине. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Происшествие случилось на Новочеркасском бульваре в районе дома 20, корпуса 1, уточнили в ведомстве.

"На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

В декабре прошлого года пассажирский автобус наехал на толпу людей на остановке в Алма-Ате. Из-за этого погибли три человека, еще четверо пострадали. ДТП произошло из-за того, что пассажир в ходе конфликта ударил женщину-водителя, которая в результате потеряла сознание.

До этого четыре человека получили травмы в ДТП с участием рейсового автобуса на западе Москвы. Водитель автобуса "Нефаз" не справился с управлением и врезался в светофор.

Автобус и внедорожник столкнулись на Рублевском шоссе