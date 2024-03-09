Два человека пострадали в результате обрушения печи на заводе в Армении

Фото: телеграм-канал "ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայություն"

Два человека доставлены в больницу в результате обрушения кирпичной печи на заводе по производству стеклянных бутылок в армянском городе Абовяне в 15 километрах от Еревана. Об этом сообщает спасательная служба МВД страны в своем телеграм-канале.

Указывается, что сигнал о происшествии на предприятии поступил на пульт дежурного центра кризисного управления Котайкской области днем 9 марта 2024 года. На место инцидента направили отряды спасателей и оперативную группу Национального центра кризисного управления.

В ведомстве указали, при обрушении кирпичной печи пострадали два человека 1990 и 1977 года рождения, их доставили в медцентр Абовяна еще до прибытия спасателей. Обстоятельства происшествия выясняются, добавили там.

Ранее в армянском городе Гюмри погиб человек 1955 года рождения после обрушения 25-метрового участка стены футбольной академии. На место происшествия направили спасателей, также правоохранители выясняли обстоятельства инцидента.

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