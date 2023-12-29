Один человек погиб при обрушении стены футбольной академии в Армении

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В армянском городе Гюмри погиб человек после обрушения стены футбольной академии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД страны.

Информация о случившемся поступила дежурному спасательному управлению Ширакской области утром 29 декабря, после чего на место ЧП отправились спасатели.

Они обнаружили, что гражданин 1955 года рождения погиб после обрушения 25-метрового участка стены. Обстоятельства происшествия выясняются, говорится в сообщении ведомства.

Ранее следственные органы начали проверку после обрушения расселенного дома в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел ночью 20 декабря 2023 года по адресу улица Гороховая, дом 73. При обрушении никто не пострадал, но из примыкающего жилого дома эвакуировали 27 человек.

Один из жителей обрушившегося дома рассказал, что здание несколько лет находилось в критическом состоянии, но администрация района не планировала проводить капитальный ремонт. Мужчина отметил, что сперва сыпалась штукатурка снаружи, а затем и внутри. По его словам, трещины были настолько широкие, что туда вмещалась кисть руки.

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