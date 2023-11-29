29 ноября, 18:34Происшествия
Потолок обрушился в торговом центре на проспекте Вернадского
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В торговом центре на проспекте Вернадского в Москве произошло частичное обрушение потолка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших в результате обрушения конструкции не поступало. Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.
"Проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об обрушении крыши на территории цеха керамического завода в подмосковном поселке Фряново, в результате которого два человека получили травмы. Специалисты оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
Потолок обрушился в кафе на Цветном бульваре
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