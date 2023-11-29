Потолок обрушился в торговом центре на проспекте Вернадского

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В торговом центре на проспекте Вернадского в Москве произошло частичное обрушение потолка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших в результате обрушения конструкции не поступало. Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.

"Проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обрушении крыши на территории цеха керамического завода в подмосковном поселке Фряново, в результате которого два человека получили травмы. Специалисты оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.



Потолок обрушился в кафе на Цветном бульваре